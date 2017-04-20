СМИ: экс-премьер Франции де Вильпен поддержит Макрона на выборах

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен окажет поддержку кандидату на пост президента экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, пишет газета Parisien.

"Это правда, у нас дружеские отношения и мы обмениваемся мнениями по крупным международным вопросам. У него есть способность слушать, решимость… Избирательный выбор сводится к простому предложению", — заявил Вильпен в ответ на вопрос журналиста газеты о том, поддержит ли он лидера движения "Вперед" (En Marche!).

Он добавил, что с одной стороны стоят радикалы, которые обещают кардинальные перемены, а с другой стороны — традиционные политические партии и, каковы бы ни были качества их кандидатов или проектов, они являются заложниками своих разногласий. Экс-премьер отметил, что существует новый путь, который хочет открыть Макрон — это путь объединения.

Согласно данным последнего опроса, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен сохраняют лидерство за три дня до первого тура президентских выборов во Франции с 23% и 22% соответственно.

Шансы на выход во второй тур сохраняют кандидат "Республиканцев" Франсуа Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%).

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.