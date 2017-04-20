МИД Украины направил России очередную ноту протеста из-за Крыма

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщается в четверг на странице ведомства.

Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума", — говорится в сообщении.