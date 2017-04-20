Соратника Яценюка задержали в Киеве за растрату бюджетных $17,3 млн

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Арсения Яценюка, задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", сообщил в четверг странице в Facebook глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко.

По словам Холодницкого, в ходе досудебного расследования установлено, что с 2013 по 2016 годы преступная организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК"), компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группа лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершили "растрату средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 миллиона долларов путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann".

Адвокат Мартыненко Игорь Черезов сообщил украинскому интернет-изданию "Страна.ua", что в пятницу суд намерен избрать экс-депутату меру пресечения.

Ранее украинский парламент досрочно лишил полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Мартыненко. Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют его одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.