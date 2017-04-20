В СБ ООН осудили ракетный запуск КНДР 15 апреля

ООН, 20 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг по итогам специального закрытого заседания осудил последний запуск баллистической ракеты КНДР, произведенный 15 апреля.

"Члены Совета Безопасности решительно осудили последний запуск баллистической ракеты, проведенные КНДР 15 апреля 2017 года. Члены СБ выразили свою крайнюю озабоченность в связи с весьма дестабилизирующим поведением КНДР и грубым и провокационным вызовом Совету Безопасности путем проведения пуска баллистических ракет в нарушение своих международных обязательств в соответствии с резолюциями СБ ООН", — говорится в заявлении для прессы Совета Безопасности.

Члены СБ также призвали КНДР "немедленно прекратить дальнейшие действия", нарушающие резолюции Совета и обязательства республики.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.