В СБ ООН осудили ракетный запуск КНДР 15 апреля

ООН, 20 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг по итогам специального закрытого заседания осудил последний запуск баллистической ракеты КНДР, произведенный 15 апреля.
Члены СБ также призвали КНДР "немедленно прекратить дальнейшие действия", нарушающие резолюции Совета и обязательства республики.
В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.