Совбез ООН готов ввести новые санкции против КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

ООН, 20 апр – РИА Новости. Совет безопасности ООН в четверг по итогам закрытого заседания заявил о готовности предпринимать дополнительные меры по оказанию давления на КНДР, включая санкции.

"Члены Совета безопасности согласились с тем, что СБ будет продолжать внимательно следить за ситуацией и предпринимать дальнейшие значительные меры, включая санкции, в соответствии с обозначенной ранее решимостью", — говорится в заявлении для прессы СБ ООН.

В настоящее время против КНДР действует целый ряд санкций СБ ООН, введенных за реализацию ядерной и ракетной программ вопреки резолюциям Совета безопасности.