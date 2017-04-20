Совбез ООН заявил о готовности ввести санкции против КНДР

Мужчина едет на велосипеде по одному из мостов в Пхеньяне

Мужчина едет на велосипеде по одному из мостов в Пхеньяне

ООН, 20 апр – РИА Новости. Совет безопасности ООН в четверг по итогам закрытого заседания заявил о готовности предпринимать дополнительные меры по оказанию давления на КНДР, включая санкции.

"Члены Совета безопасности согласились с тем, что СБ будет продолжать внимательно следить за ситуацией и предпринимать дальнейшие значительные меры, включая санкции, в соответствии с обозначенной ранее решимостью", — говорится в заявлении для прессы СБ ООН.

В настоящее время против КНДР действует целый ряд санкций СБ ООН, введенных за реализацию ядерной и ракетной программ вопреки резолюциям Совета безопасности.

Также СБ ООН потребовал от КНДР не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а другие страны призвал "ускорить усилия по полному осуществлению мер, введенных в отношении КНДР со стороны Совета безопасности".

"Члены Совета безопасности вновь подтвердили важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии в целом, заявили о своей приверженности мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации и приветствуют усилия членов Совета, а также других государств, по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию через диалог", — говорится в сообщении.