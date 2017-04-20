Египетский депутат считает, что Турция поддерживает терроризм в Сирии

КАИР, 20 апр — РИА Новости. Турецкое правительство выступает против мирного разрешения конфликта в Сирии и является стороной, поддерживающей терроризм в этой стране, об этом в четверг заявил член Комитета по международным делам Палаты депутатов Египта Имад Гад в ходе видеомоста по урегулированию в САР.

"Мы в Египте считаем, что Турция, или турецкий режим, является действенной стороной, которая поддерживает терроризм в Сирии и выступает против всех региональных сил, которые выступают за политическое разрешение (конфликта в Сирии)", — сказал глава комитета в ходе видеомоста Москва – Каир на тему: "Мирное будущее Сирии", организованного МИА "Россия сегодня".

Особой критике народный избранник и известный в Египте политолог подверг Анкару за поддержку и сотрудничество с запрещенным в стране исламистским движением "Братья-мусульмане".

Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси и последовавших за этим кровопролитных столкновений между силовиками и сторонниками исламистского движения "Братья-мусульмане". Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных против сторонников свергнутого президента и заявил, что считает Мурси легитимным президентом Египта.

Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского посла.