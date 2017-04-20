У Иванки Трамп появился фан-клуб в Китае

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У дочери президента США Дональда Трампа Иванка появился крупный фан-клуб в Китае с тысячами подписчиков, передает телеканал NBC News.

Как отмечает телеканал, у одного из сайтов, назвавших Иванку "Богиней Иванкой", уже насчитывается более 12,7 тысячи зарегистрированных подписчиков. Существуют и другие сайты под такими названиями, как "Фан-страница Иванки Трамп" и "Иванка Трамп Китай".

"Большинство людей в Китае любят Иванку из-за ее дружественных жестов в отношении китайского народа", — заявил телеканалу блогер и профессор экономики Технологического института Пекина Ху Синдо (Hu Xingdou). Он подразумевал ее визит в посольство Китая в Вашингтоне в рамках празднования китайского Нового года, а также ее намерение обучить китайскому языку и культуре своих детей.

Кроме того, ранее пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги во время их первого визита в Соединенные Штаты после избрания нового лидера.

"Это было импульсом для китайского культурного национализма, это демонстрирует, что китайская культура занимает важное место в международном сообществе", — отметил Синдо. По его словам, дочь Трампа является "важной связующей нитью в этот период неопределенностей в отношениях между США и Китаем".

Иванка Трамп в настоящее время является советником президента США в неофициальном статусе, а Кушнер — старшим советником. Многие СМИ отмечают, что супруги имеют большое влияние на Трампа. В частности, сообщалось, что решение о нанесении удара по сирийской авиабазе глава государства принял после разговора со своей дочерью, которая была под сильным впечатлением от кадров предполагаемой химической атаки в Сирии.