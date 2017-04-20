В ООН обеспокоены ситуацией в Венесуэле и призывают стороны к диалогу

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в четверг выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, где с начала месяца продолжаются массовые столкновения оппозиции и властей, которые привели к жертвам.

"Мы призываем правительство Венесуэлы и оппозицию действовать в духе искренности и вновь начать диалог", — заявил Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что диалог должен касаться вопросов государственного устройства и распределения полномочий между ветвями власти, а также прав человека и социально-экономической ситуации в стране.

При этом он призвал стороны "избегать поляризации".

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

В среду по всей стране состоялся крупный марш оппозиции и марш сторонников президента Николаса Мадуро. При этом были убиты как минимум три человека.

Как сообщалось ранее, обещанный оппозицией новый день протестов в Венесуэле начался в четверг со столкновений с силами безопасности в районе Санта-Моника столицы Каракаса.