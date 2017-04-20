ОБСЕ зафиксировала РСЗО украинских силовиков в 60 километрах от Донецка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (157)

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали реактивные системы залпового огня (РСЗО) украинских силовиков в 60 километрах от Донецка, что является нарушением соглашения об отводе вооружения от линии соприкосновения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели три реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" вблизи села Ижевка в 66 километрах от Донецка, что является нарушением соответствующих линий отвода", — сообщил собеседник агентства.

В СММ добавили, что наблюдатели отметили отсутствие артиллерийских систем крупного калибра на площадках, предназначенных для отведенной техники со стороны украинских силовиков.

"Команда СММ по-прежнему констатировала отсутствие 43 буксируемых противотанковых пушек 2А29МТ-12 "Рапира" калибром 100 миллиметров, 22 самоходных гаубиц 2С1 и трех буксируемых противотанковых пушек Д-48", — сказал представитель пресс-службы.