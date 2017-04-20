Макрон и трон: верить ли тому, что президент Франции известен заранее?

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. За три дня до первого тура президентских выборов во Франции кандидат-центрист Эмманюэль Макрон (считающий себя одновременно и левым, и правым) лидирует в опросах общественного мнения. Социологические агентства обещают политику от 20 до 25% голосов, что гарантирует прохождение во второй тур. В решающем раунде голосования преимущество Макрона может еще более укрепиться, достигнув 70% голосов. И все же, несмотря на радужные прогнозы, успех фавориту не гарантирован: избиратели Макрона — ненадежный электорат. Сторонники политика, которых устраивает во Франции все, могут не дойти до избирательных урн, и в шаге от Елисейского дворца фаворит рискует получить разгромное поражение.
Разделенная Франция
В 2012 году, как и сейчас, исход президентских выборов во Франции трудно было предугадать заранее. Пятая республика тогда была разделена на две части, и победу с символическим отрывом одержал социалист Франсуа Олланд. Спустя пять лет политический пейзаж сохранил напряженность: за избирателя спорят левые, республиканцы, но также еще националисты и центристы, и все находится в равновесии. Каждую силу поддерживают около 20% голосов.
Осознавший это кандидат стремился свести конфликты к минимуму и почти добился своего. Оборотная сторона подобной стратегии: апатия избирателей, которые могут не прийти на выборы, и обвинения в том, что фаворит гонки — "пустой" кандидат.
Все что угодно, только не национализм
Однако симпатия к мигрантам со стороны Макрона — совсем не того же рода, как у левых, интересующихся положением неимущих. Макрон не собирается давать мусульманам больше денег, а лишь выступает за глобализацию. А раз ее оборотной стороной является перемещение трудовых сил, то пусть будет миграция, но далеко не как самоцель.
Кандидат, избранный рынком
Именно в вопросах, затрагивающих финансовую глобализацию, бывший министр экономики и банкир (банк Rotschild Cie, с 2008-го по 2012 год, доход — около трех миллионов евро) Макрон раскрывается полнее всего и как политик, и как кризисный менеджер-технократ. В родном городе Макрона — Амьене — компания Whirlpool приняла решение закрыть местный завод с целью перенести производство в Польшу. Правила ЕС позволяют трансфер капитала, защищенный правилами свободной торговли, касающимися пошлин. Ожидаемо для всех Макрон оказался не против и признал, что не намерен "обманывать" рабочих, что сможет спасти завод.
В подобных вопросах, касающихся права работодателя сэкономить, проявляется политический характер Макрона, убеждающего Францию "не замыкаться на себе самой". Для четверти избирателей призыв Макрона привлекателен, хотя едва ли найдет отклик в сельской местности.
Макрон и Россия
Глобалистский подход Макрона мог бы подталкивать его к сближению с Россией, но на практике на пути к этому оказывается ЕС. Горячий сторонник Евросоюза Макрон принимает внешнеполитические императивы этого объединения без особенного намерения их менять. Это значит, что политика Франции в отношении России при Макроне будет в целом точно такой, какую хочет видеть Брюссель.
Вдобавок, в отличие от политиков, лоббирующих аграрный сектор (Франсуа Фийон и Марин Ле Пен — самые известные из них), у Макрона нет заинтересованности в отмене контрсанкций. Делающий ставку на другие отрасли бизнеса Макрон считает, что Франция может спокойно прожить и без восстановления торговых отношений с Россией.
На возобновление их Россия могла бы рассчитывать в случае избрания Фийона, делающего ставку на сельскую Францию. Однако ключевой противник Макрона оказался ослаблен в результате серии скандалов, инициированных изданиями предпринимателей, близких к Макрону. "Я подвергаюсь атакам 24 часа в сутки", — сформулировал свое впечатление от предвыборной кампании Фийон. Финансовый скандал вокруг самого Макрона (кандидат в короткий срок потратил все деньги, заработанные у Ротшильдов, и перестал быть миллионером) СМИ оставили без внимания.
Точно ли Макрон победит?
Эмманюэль Макрон — кандидат, результат которого на выборах предсказать труднее всего. Поддержанный СМИ и крупным бизнесом, Макрон еще и любимец социологических служб, принадлежащих (без исключений) крупному частному капиталу. Противники Макрона уверены, что рейтинги этого политика завышены в силу его связей. В таком случае 23 апреля кандидата-центриста может ждать неприятный сюрприз. "У нас имеется электоральный резерв", — формулирует ту же мысль другими словами кандидат от правых Франсуа Фийон.