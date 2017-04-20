Макрон и трон: верить ли тому, что президент Франции известен заранее?

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. За три дня до первого тура президентских выборов во Франции кандидат-центрист Эмманюэль Макрон (считающий себя одновременно и левым, и правым) лидирует в опросах общественного мнения. Социологические агентства обещают политику от 20 до 25% голосов, что гарантирует прохождение во второй тур. В решающем раунде голосования преимущество Макрона может еще более укрепиться, достигнув 70% голосов. И все же, несмотря на радужные прогнозы, успех фавориту не гарантирован: избиратели Макрона — ненадежный электорат. Сторонники политика, которых устраивает во Франции все, могут не дойти до избирательных урн, и в шаге от Елисейского дворца фаворит рискует получить разгромное поражение.

Разделенная Франция

В 2012 году, как и сейчас, исход президентских выборов во Франции трудно было предугадать заранее. Пятая республика тогда была разделена на две части, и победу с символическим отрывом одержал социалист Франсуа Олланд. Спустя пять лет политический пейзаж сохранил напряженность: за избирателя спорят левые, республиканцы, но также еще националисты и центристы, и все находится в равновесии. Каждую силу поддерживают около 20% голосов.

Преимущество Макрона в этой сложной борьбе состоит в том, что он раздражает остальных менее, чем они друг друга. Макрону не составит труда победить во втором туре, хотя для этого сначала нужно будет пройти во второй тур.

Осознавший это кандидат стремился свести конфликты к минимуму и почти добился своего. Оборотная сторона подобной стратегии: апатия избирателей, которые могут не прийти на выборы, и обвинения в том, что фаворит гонки — "пустой" кандидат.

Все что угодно, только не национализм

Есть, впрочем, одна тема, к которой Эмманюэль Макрон регулярно возвращался в ходе своей предвыборной кампании: неприятие французского национализма. В случае Франции это обычно означает готовность пойти навстречу мусульманам, и Макрон не стал исключением. На ощупь расширяя политическую корректность, кандидат то возлагал на Францию "часть ответственности" за теракты, то называл колонизацию Алжира "преступлением против человечества", то отрицал само существование французской культуры, заявляя, что ее место должна занять "культура во Франции, которая разнообразна".

Однако симпатия к мигрантам со стороны Макрона — совсем не того же рода, как у левых, интересующихся положением неимущих. Макрон не собирается давать мусульманам больше денег, а лишь выступает за глобализацию. А раз ее оборотной стороной является перемещение трудовых сил, то пусть будет миграция, но далеко не как самоцель.

Кандидат, избранный рынком

Именно в вопросах, затрагивающих финансовую глобализацию, бывший министр экономики и банкир (банк Rotschild Cie, с 2008-го по 2012 год, доход — около трех миллионов евро) Макрон раскрывается полнее всего и как политик, и как кризисный менеджер-технократ. В родном городе Макрона — Амьене — компания Whirlpool приняла решение закрыть местный завод с целью перенести производство в Польшу. Правила ЕС позволяют трансфер капитала, защищенный правилами свободной торговли, касающимися пошлин. Ожидаемо для всех Макрон оказался не против и признал, что не намерен "обманывать" рабочих, что сможет спасти завод.

Не смущенный судьбой амьенского завода, Макрон выступает в поддержку договора о свободной торговле с Канадой (СЕТА), позволяющего с выгодой привозить во Францию товары, которая она способна произвести самостоятельно. Ранее политик выступал и за свободную торговлю с США, чьи товары по сниженным ценам готовы были хлынуть в ЕС.

В подобных вопросах, касающихся права работодателя сэкономить, проявляется политический характер Макрона, убеждающего Францию "не замыкаться на себе самой". Для четверти избирателей призыв Макрона привлекателен, хотя едва ли найдет отклик в сельской местности.

Макрон и Россия

Приверженец глобализации мировых рынков Макрон — сторонник снятия санкций с России. Но это лишь в первом приближении. Впервые об этом он заявил в январе 2016 года, еще будучи министром экономики Франции. Тогда Макрон дал нереалистичный прогноз, предположив, что санкции могут быть сняты к лету 2016 года. В 2017 году Макрон снова рассказал о намерении снять санкции, обусловив это решение выполнением Минских договоренностей.

Глобалистский подход Макрона мог бы подталкивать его к сближению с Россией, но на практике на пути к этому оказывается ЕС. Горячий сторонник Евросоюза Макрон принимает внешнеполитические императивы этого объединения без особенного намерения их менять. Это значит, что политика Франции в отношении России при Макроне будет в целом точно такой, какую хочет видеть Брюссель.

Вдобавок, в отличие от политиков, лоббирующих аграрный сектор (Франсуа Фийон и Марин Ле Пен — самые известные из них), у Макрона нет заинтересованности в отмене контрсанкций. Делающий ставку на другие отрасли бизнеса Макрон считает, что Франция может спокойно прожить и без восстановления торговых отношений с Россией.

На возобновление их Россия могла бы рассчитывать в случае избрания Фийона, делающего ставку на сельскую Францию. Однако ключевой противник Макрона оказался ослаблен в результате серии скандалов, инициированных изданиями предпринимателей, близких к Макрону. "Я подвергаюсь атакам 24 часа в сутки", — сформулировал свое впечатление от предвыборной кампании Фийон. Финансовый скандал вокруг самого Макрона (кандидат в короткий срок потратил все деньги, заработанные у Ротшильдов, и перестал быть миллионером) СМИ оставили без внимания.

Точно ли Макрон победит?

Эмманюэль Макрон — кандидат, результат которого на выборах предсказать труднее всего. Поддержанный СМИ и крупным бизнесом, Макрон еще и любимец социологических служб, принадлежащих (без исключений) крупному частному капиталу. Противники Макрона уверены, что рейтинги этого политика завышены в силу его связей. В таком случае 23 апреля кандидата-центриста может ждать неприятный сюрприз. "У нас имеется электоральный резерв", — формулирует ту же мысль другими словами кандидат от правых Франсуа Фийон.