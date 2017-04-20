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В мире

На Украине задержали соратника Яценюка, экс-депутата Мартыненко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (258)
19:2920.04.2017
(обновлено: 19:33 20.04.2017)
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© РИА Новости . Михаил МаркивПерейти в фотобанкСотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Архивное фотоСотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Маркив
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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко, соратника экс-премьера Арсения Яценюка, сообщило в четверг интернет-издание "Украинская правда".

Арсений Яценюк , архивное фото
© AFP 2017 / John Thys
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В декабре 2015 года НАБУ завело уголовное дело по факту получения взятки при закупке компанией "Энергоатом", которая эксплуатирует украинские АЭС, оборудования у чешской компании Skoda. В рамках расследования проверялась причастность к инциденту Мартыненко.

"Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро. Мартыненко вместе с детективами вышли через боковой выход здания на Кловском спуске, 7 и сели в синий микроавтобус", — пишет "Украинская правда" со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, адвокаты Мартыненко Игорь Черезов и Петр Бойко вышли из здания через центральный вход. В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" подтвердили, что экс-депутат задержан.

Депутат Рады от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил задержание Мартыненко. "Мартыненко задержан силами НАБУ по делу получения откатов по контрактам "Энергоатома" на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии", — написал Лещенко на своей станице в Facebook.

Панорама зимнего Киева. Архивное фото
© Fotolia / кosmoos
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Ранее украинский парламент досрочно лишил полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Мартыненко. Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют его одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Ранее Яценюк заявлял, что Украина будет реализовать проект по достройке двух блоков на Хмельницкой АЭС с чешской компанией Skoda.

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