Германия потратила около 30 млрд евро на беженцев в прошлом году

Мигранты, направляющиеся в Германию, на платформе вокзала в Австрии. Архивное фото

Мигранты, направляющиеся в Германию, на платформе вокзала в Австрии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Германия потратила 30 миллиардов евро на поддержку беженцев в 2016 году, в этом году цифра будет ниже, рассказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Тридцать миллиардов евро в прошлом году, в этом эта цифра будет ниже", — сказал он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.