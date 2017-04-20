Новый день протестов в Венесуэле начался с разгона манифестантов

МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости. Обещанный оппозицией новый день протестов в Венесуэле начался в четверг со столкновений с силами безопасности в районе Санта-Моника столицы Каракаса.

По сообщению портала Universal, национальная боливарианская гвардия использует слезоточивый газ против манифестантов. "На нас напали с применением слезоточивого газа в Санта-Монике", — сообщил национальный молодежный лидер движения "Народная воля" Аслер Иглесиас.

По данным политика, противодействие сил безопасности началось в момент, когда люди только собирались к месту начала марша.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

В среду по всей стране состоялся крупный марш оппозиции и марш сторонников президента Николаса Мадуро. При этом были убиты как минимум три человека. Один из главных лидеров оппозиции Венесуэлы, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес объявил тогда о повторении марша протеста в четверг.