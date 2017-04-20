В Москве ждут реакции ОБСЕ на запрет въезда на Украину секретарю СЖР

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. МИД РФ рассчитывает на реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович на запрет въезда на Украину секретарю Союза журналистов России Ашота Джазояна, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-служба Независимого медиапрофсоюза Украины сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года секретарю СЖР Джазояну из-за его визитов в Крым. Подтверждением этой информации от СБУ РИА Новости пока не располагает.

Как отметили в МИД РФ, официальный Киев продолжает принимать репрессивные меры в отношении российских журналистов.

"Это решение со всей очевидностью противоречит фундаментальному принципу свободы СМИ. Оно тем более абсурдно, что именно Джазоян был среди тех, кто активно содействовал развитию под эгидой ОБСЕ диалога между отечественными и украинскими журналистами. Заявленной целью проекта было преодоление агрессии, укрепление свободы СМИ как одного из основополагающих демократических принципов и улучшение ситуации с безопасностью и соблюдением прав работников массмедиа на Украине. Ее стремительная деградация с 2014 года продолжает оставаться важным пунктом повестки дня специализированных международных организаций", — говорится в документе.

В МИД отметили, что рассчитывают на оперативную реакцию на произошедшее со стороны профильных международных институтов, прежде всего Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.