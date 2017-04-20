Пентагон научит армию США бороться с "картонными" танками Т-72

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство армии США планирует приобрести партию полноразмерных макетов танка Т-72. Заказ на изготовление мишеней, внешне идентичных российской боевой машине, размещен на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера, модель танка должна иметь "реалистичную боевую окраску". Основу корпуса составит стальной каркас, на который планируется поместить "легкие, взаимозаменяемые панели". Материал обшивки в спецификациях не указан. Для большей правдоподобности мишень предлагается оснастить поворотной башней.

Сообщается, что макеты Т-72 будут использованы в ходе армейских учений на военной базе Форт Драм, штат Нью-Йорк.

Базовая модификация Т-72 сошла с конвейера в 1973 году. Сегодня ВС России пользуются глубоко модернизированными версиями боевой машины. По мнению ряда специалистов, Т-72 является самым массовым танком второй половины ХХ века.