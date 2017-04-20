Минобороны Украины потребуется 10-15 лет на разминирование Донбасса

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. На разминирование территорий неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей понадобится от 10 до 15 лет, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.

"Очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным. По предварительным подсчетам специалистов эта территория составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.