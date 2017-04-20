В Белграде появятся парк ансамбля Александрова и памятник Гагарину

БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Скупщина (нормотворческий орган) Белграда приняла в четверг решение об именовании парка в центре столицы Сербии в честь ансамбля имени Александрова и установке памятника космонавту Юрию Гагарину, сообщила администрация города на своем официальном сайте.

Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич заявил 26 декабря, что парк в центре Белграда перед памятником императору Николаю II Романову может быть назван в память погибших в авиакатастрофе Ту-154 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Президент Томислав Николич и премьер Александр Вучич тогда подчеркнули, что "трагедия поразила всю Сербию" и отметили, что в республике очень ценят творчество Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

"Белград на сегодняшнем заседании получил новое название парка в старом городе, на улице Краля Милана – Парк Александров, инициативу внесло министерство культуры и информации", — говорится в сообщении городской скупщины.

Депутаты также утвердили место установки памятника первому космонавту, отмечается, что "памятник Гагарину будет находиться на улице его имени у дома 155", то есть на одной из крупнейших магистралей в районе Новый Белград.

"Принято и предложение группы граждан именовать Бульвар Красной армии, который будет начинаться от улицы Милутина Миланковича и идти… до улицы Юрия Гагарина", — сообщили власти Белграда.

Еще одним российским топонимом станет название улицы в честь посла Российской Империи в Сербии перед Первой Мировой войной – Николая Гартвига, которая определена от улицы Дублянска до улицы Максима Горького в центральной части Белграда.