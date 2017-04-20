Глава Минфина Германии: Brexit не принесет выгоды ни Британии, ни Евросоюзу

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) не принесет выгоды ни одной из сторон, заявил в четверг министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле.

"Для обеих сторон это проигрышная, а не выигрышная ситуация", — сказал Шойбле, выступая в Вашингтоне.

По его мнению, в нынешнем положении "прежде всего, необходимо сохранить единство остальных членов Евросоюза".

В то же время, подчеркнул глава Минфина ФРГ, "мы должны сделать все возможное, чтобы избежать причинения вреда как ЕС, так и Великобритании".

Шойбле объяснил это тем, что европейцы "заинтересованы в сильной Великобритании вне зависимости от того, является ли она членом ЕС или нет".