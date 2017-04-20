Индиец спровоцировал панику в трех аэропортах из-за романа в интернете

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр — РИА Новости. Полиция Индии раскрыла дело об угрозе одновременного захвата самолетов в трех аэропортах страны, задержав мужчину, который сознался, что дезинформировал полицию из-за онлайн-романа, сообщают в четверг индийские СМИ.

В воскресенье ряд индийских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в аэропортах трех городов – Ченнаи, Хайдарабаде и Мумбаи, — введен режим тревоги в связи с угрозой одновременного захвата трех самолетов. В захвате авиалайнеров якобы должна была участвовать группа из 23 человек. Такую информацию получила полиция Мумбаи от некой женщины, которая заявляла, что подслушала, как такой план обсуждали молодые люди в ресторане.

Аэропорты действительно усилили режим безопасности, что подтвердил генеральный директор Центральных сил безопасности на промышленных объектах, которая занимается охраной аэропортов и прилегающих зон. Однако никакого угона и даже попыток угона не произошло ни в воскресенье, ни в последующие дни. Как выяснилось в четверг, такой угрозы и вовсе не было, а за ложным сообщением стоит история флирта жителя Хайдарабада.

Злоумышленником оказался Вамши Кришна, ему около 30 лет, и он работает в туристическом бизнесе. Кришна женат и у него есть дочь, однако это не помешало ему завести онлайн-роман с жительницей Ченнаи. "Она выпрашивала его забронировать для нее билет в Мумбаи на 16 апреля и просила встретить его там", — рассказал изданию Times of India представитель служб безопасности.

Из Мумбаи они должны были вместе отправиться в Гоа. Но у Кришны не было достаточно средств для того, чтобы организовать поездку, поэтому он, имея за плечами диплом по программированию, решил сделать ей поддельный электронный билет. Однако когда дата поездки приблизилась, вместо того, чтобы сказать правду своей возлюбленной, он решил предотвратить конфуз другим способом. Кришна отправил в полицию Мумбаи письмо от имени выдуманной женщины с предупреждением о готовящемся угоне самолетов, рассчитывая, что благодаря этому рейс его девушки из Ченнаи в Мумбаи не состоится и его обман не раскроется.

Полиции удалось раскрыть дело, выяснив, откуда было отправлено письмо "женщины". Оказалось, что Кришна отослал его из интернет-кафе в Хайдарабаде. В кафе не оказалось камер наружного наблюдения, но опросив всех 15 клиентов, которые были в нем в момент отправки сообщения, они вышли на Кришну. Как отмечает телеканал NDTV, он сознался в содеянном. Какое наказание грозит злоумышленнику, не уточняется.