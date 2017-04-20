Международный батальон НАТО приступил к службе на территории Эстонии

ТАЛЛИН, 20 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Торжественная церемония начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО в четверг прошла в военном городке Тапа, после чего военные официально приступили к несению службы, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Эстонии, представит Великобритания.

В торжественной церемонии приняли участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер Юри Ратас, спикер парламента Эйки Нестор, министр обороны Маргус Цахкна, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас. Кроме того, в Тапа прибыли министры обороны Великобритании и Дании, представитель Минобороны Франции, заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе и глава командования ОВС НАТО в Брюнссуме.

"Войска союзников были здесь очень ожидаемы, вместе мы сможем в трудной ситуации постоять за европейскую безопасность", — заявила на церемонии президент Эстонии.

По словам премьера Ратаса, прибытие боевой группы союзников в Эстонию ясно показывает солидарность стран НАТО. "Присутствие союзников еще более укрепляет нашу уверенность и чувство безопасности, что также создает предпосылки для инвестиций в Эстонию, оживления экономики, создания новых рабочих мест, роста заработной платы, улучшения инфраструктуры и поднятия уровня жизни", — сказал он.

Премьер отметил, что эту неделю можно назвать исторической. "Была достигнута одна из важнейших целей оборонной политики страны, а именно размещение боевой группы батальона НАТО", — подчеркнул Ратас.

В составе дислоцированной в Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. Французских военных через восемь месяцев сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих с боевой техникой. Батальон НАТО будет дислоцироваться в военном городке Тапа и взаимодействовать с 1-й бригадой Сил обороны Эстонии.