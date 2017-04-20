Ален Делон поддержал Фийона на выборах во Франции

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже. Архивное фото

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский актер Ален Делон опубликовал открытое письмо на страницах газеты Figaro, в котором заявил о своей поддержке Франсуа Фийона на выборах президента Франции.

"Я прожил большую часть своей жизни с верой в свое отечество, которое сегодня должно выбрать свою судьбу… Синь Франции сегодня окрасилась в черный, варварство и трусость окружают нас. Наша Франция должна сделать верный выбор. Свой выбор я сделал", — пишет Делон.

Актер отмечает, что всегда ценил в Фийоне "его мужество, опыт и твердую волю в любых обстоятельствах".

"Он, по моему мнению, не имеет конкурентов… Нет сомнений, что он дойдет до победы", — отметил актер.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Согласно данным последнего опроса, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен сохраняют лидерство за три дня до первого тура президентских выборов во Франции с 23% и 22% соответственно. Шансы на выход во второй тур сохраняют кандидат "Республиканцев" Франсуа Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%).

Во втором туре Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону.