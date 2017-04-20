Глава Минфина Германии рассказал, что может привести к распаду Евросоюза

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Крах евро приведет к распаду Евросоюза, заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Если мы хотим продолжать существующую ныне экономическую интеграцию, мы должны поддерживать нашу общую валюту. Если евро рухнет, это приведет к краху Евросоюза", — сказал Шойбле, выступая в Вашингтоне.

Он также отметил, что "любое всестороннее сотрудничество должно быть открыто для всех членов ЕС".

Среду других ключевых задач, стоящих перед Евросоюзом, германский министр выделил укрепление доверия со стороны избирателей и обеспечение внутренней безопасности. В этой связи он отметил, что "наибольшей проблемой, с которой Европе приходится сталкиваться, является кризис беженцев".

По словам главы Минфина ФРГ, эта ситуация "должна иметь практическое решение". В частности, Шойбле подчеркнул, что европейские страны должны помогать своим соседям в решении проблемы беженцев.