Глава Минфина Германии рассказал, что может привести к распаду Евросоюза

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Крах евро приведет к распаду Евросоюза, заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
Он также отметил, что "любое всестороннее сотрудничество должно быть открыто для всех членов ЕС".
Среду других ключевых задач, стоящих перед Евросоюзом, германский министр выделил укрепление доверия со стороны избирателей и обеспечение внутренней безопасности. В этой связи он отметил, что "наибольшей проблемой, с которой Европе приходится сталкиваться, является кризис беженцев".
По словам главы Минфина ФРГ, эта ситуация "должна иметь практическое решение". В частности, Шойбле подчеркнул, что европейские страны должны помогать своим соседям в решении проблемы беженцев.