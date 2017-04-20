Иракские военные отбили у боевиков два района западного Мосула

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военные Ирака отвоевали у боевиков еще два района в западном Мосуле в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование.

"Силы полностью освободили район Ат-Тавра", — передает агентство со ссылкой на представителя контртеррористической службы Сабаха аль-Номана.

Объединенное командование операциями сообщило об освобождении района Наср.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.