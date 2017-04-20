Австралия может ввести дополнительные санкции против КНДР

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что страна намерена объявить о новых санкциях в отношении КНДР, сообщает газета Daily Telegraph.

По данным издания, Бишоп заявила, что цель санкций — направить "как можно более точное сообщение" КНДР о том, что с ее деятельностью не будут мириться.

"Обладающая ядерным оружием КНДР неприемлема для нашего региона, для общества и, определенно, для Китая", — приводит слова Бишоп газета.

Она также добавила, что Австралия поддержала заявление администрации президента США Дональда Трампа о том, что стратегическому терпению пришел конец.

Ранее Австралия ввела в отношении КНДР автономные санкции. Они содержатся в Положении об автономных санкциях 2011 года и Назначении автономных санкций в 2015 году.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".