ЕС призвал власти и жителей Венесуэлы к спокойствию после протестов

Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. 10 апреля 2017

Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. 10 апреля 2017

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европейский союз призвал власти и население Венесуэлы снизить напряженность в стране после сообщений о гибели людей в ходе акций протестов, передает агентство Франс Пресс.

"Мы призываем всех венесуэльцев общими усилиями снять напряженность в сложившейся ситуации и найти демократические решения в рамках конституции", — заявила агентству официальный представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали.

Жертвами акций протеста в Венесуэле, произошедших в среду, стали три человека.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.