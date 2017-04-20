ЕС призвал власти и жителей Венесуэлы к спокойствию после протестов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европейский союз призвал власти и население Венесуэлы снизить напряженность в стране после сообщений о гибели людей в ходе акций протестов, передает агентство Франс Пресс.
Жертвами акций протеста в Венесуэле, произошедших в среду, стали три человека.
Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.