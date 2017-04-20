Суд вызвал Порошенко на рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Высший административный суд Украины вызвал президента страны Петра Порошенко и всю Раду Украины на рассмотрение иска экс-генпрокурора Виктора Шокина о признании его увольнения незаконным и восстановлении в должности, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Громадське" со ссылкой на повестку суда.

Ранее Шокин заявил, что его уволили с нарушением процедуры. В частности, во время решения в парламенте вопроса о его отставке депутаты якобы голосовали друг за друга. Рассмотрение его иска о восстановлении в должности, в котором в качестве ответчиков указаны Порошенко и Верховная рада Украины, запланировано в Высшем админсуде Украины на четверг, 15.00 (совпадает с мск).

"Высший административный суд вызвал бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и президента Петра Порошенко, Верховную раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела по иску Виктора Шокина к президенту Украины о признании незаконным и отмене решения, восстановление на административной должности", — цитирует "Громадьске" повестку о вызове в суд.

Верховная рада 29 марта 2016 года дала согласие на увольнение президентом Шокина с должности генерального прокурора. Президент Украины Петр Порошенко 3 апреля 2016 года подписал указ об увольнении Шокина с должности генерального прокурора.

Общественность и политики винили Шокина в том, что при нем разваливались дела против экс-чиновников времени президентства Виктора Януковича. После этого президент назначил генеральным прокурором страны экс-главу МВД Луценко, который до этого занимал пост главы фракции президентской партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде.