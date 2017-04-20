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В мире

Зачем НАТО нацелилось на Шпицберген

18:2520.04.2017
07032
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАдминистративный центр архипелага Шпицберген город ЛонгйирбюенАдминистративный центр архипелага Шпицберген город Лонгйирбюен
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В связи с планами проведения на архипелаге Шпицберген мероприятия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса МИД России в среду заявил: "Все государства — участники Договора о Шпицбергене 1920 года должны быть заинтересованы в том, чтобы Шпицберген оставался архипелагом мира и добрососедства. В контексте же нынешнего курса НАТО на "сдерживание" России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген "под крыло" военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу Договора 1920 года. Не можем расценивать такую линию иначе как провокационную".

МИД России обратил внимание на повестку дня семинара НАТО, в которой значится обсуждение взаимосвязи между геополитикой и будущим Арктики: "В арктическом регионе нет таких проблем, решение которых требовало бы участия НАТО, а тем более военных рецептов. Нагнетание напряженности не отвечает долгосрочным интересам стран Севера Европы, ослабляет, а не укрепляет их безопасность".

Шпицбергенский трактат 1920 года определяет архипелаг суверенной норвежской территорией, однако более 50 стран — участников договора имеют право пользоваться ресурсами архипелага и его территориальными водами.

Чем Шпицберген (древнерусское название — Грумант) привлекает и консолидирует НАТО и может ли этот холодный архипелаг стать горячей точкой?

© РИА Новости . Александр КовалевПерейти в фотобанкДома норвежского поселка Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
© РИА Новости . Александр Ковалев
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Дома норвежского поселка Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген

Непростая ситуация

Милитаризация угрожает Арктике в целом, потому что богатые углеводородами и прочими дарами природы шельф и акватория Северного Ледовитого океана окончательно не разграничены. Многие страны имеют виды на крупные арктические месторождения и ведут пограничные споры.

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Россия и Канада выступают за секторальный раздел Арктики (разграничение арктических владений приполярных стран по меридианам от крайних точек их побережья до полюса). США считают, что странам принадлежат только их 12-мильные зоны вдоль побережья, то есть Северный полюс, Ледовитый океан и даже Севморпуть — интернациональное достояние. Есть и другие варианты разграничений.

Ситуация со Шпицбергеном еще затейливее. На карте фламандского картографа и географа Герарда Меркатора, изданной в 1569 году, на месте современного Шпицбергена изображены семь островов под названием "Святые русские". На этих островах и ранее, и позднее проживали русские поморы. Впоследствии Шпицберген контролировали Нидерланды, Англия, Дания.

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По соглашению 1872 года Шпицберген не находился в исключительном владении какого-либо государства. В начале XX века на архипелаге нашли каменный уголь (10 миллиардов тонн, около 20 процентов от всех российских запасов), что вызвало интерес России, США, Великобритании, Норвегии, Голландии.

По договору, подписанному в Париже в 1920 году Соединенными Штатами, Великобританией, Норвегией, Данией, Францией, Италией, Швецией, Нидерландами и Японией, за Шпицбергеном закреплен статус демилитаризованной зоны, не позволяющий использовать архипелаг в военных целях. СССР официально присоединился к Парижскому договору 7 мая 1935 года.

База Арктический трилистник
© РИА Новости . Минобороны РФ
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Норвежский парламент в резолюции от 15 февраля 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1931 года на архипелаге ведет добычу угля отечественное предприятие "Арктикуголь" (на сегодня — один действующий рудник в Баренцбурге). Большие запасы углеводородного сырья скрыты в шельфовой зоне архипелага.

Норвегия в 1977 году установила 200-мильную охранную экономическую зону вокруг Шпицбергена, что не устроило нашу страну. Вся восточная часть 200-мильной зоны пришлась на акватории, которые Россия считает своими (согласно секторальному разграничению Арктики). В итоге спорный участок страны поделили пополам. А противоречия остались.

Дискриминация Рогозина

Военно-политическая температура на Шпицбергене заметно повысилась в апреле 2015 года, когда под предлогом украинского кризиса Министерство иностранных дел Норвегии выразило возмущение российскому посольству в Осло из-за приезда на Шпицберген "отвечающего за оборонный сектор" заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина.

© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДмитрий Рогозин в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген. 2015 год
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Дмитрий Рогозин в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген. 2015 год

 

Норвегия также обозначила намерение усилить "меры, касающиеся въезда на Шпицберген". Между тем Дмитрий Рогозин всегда выступал за мирную Арктику, прибыл в российский поселок Баренцбург гражданским рейсом, а не на боевом корабле Северного флота.

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© Министерство обороны РФ
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Теперь на архипелаге планируется мероприятие НАТО. Налицо двойные стандарты отношения к официальным лицам (отвечающим за оборону), явная дискриминация российского вице-премьера и откровенное желание ряда государств получить военные преимущества в территориальных спорах.

В котле арктических противоречий кипят межгосударственные страсти Арктического совета (восемь стран), Совета Баренцево-Евроарктического региона (шесть стран-членов и девять стран-наблюдателей), Северного совета (восемь стран), Комиссии европейских сообществ. 

Кроме признанных арктических стран (США, Канады, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, России), на собственный сектор в Арктике претендуют еще 13 государств: Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония и Япония. Наземную базу на Шпицбергене, собственный ледокол и планы в Арктике имеет Китай.

Заметим, большинство арктических стран и претендентов имеют на Крайнем Севере военный потенциал, несопоставимый с российским.

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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Возможно, поэтому все споры носят пока исключительно мирный, дискуссионный характер.

Привлечение в качестве межгосударственного арбитра НАТО, как и вовлечение в альянс нейтральных стран Северной Европы, может привести к необратимому обострению противоречий в Арктике и силовым сценариям.

Очевидно, что это недопустимо: Шпицберген должен остаться демилитаризованной зоной, свободной от любых структур и мероприятий Североатлантического альянса.

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