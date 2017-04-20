Зачем НАТО нацелилось на Шпицберген

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В связи с планами проведения на архипелаге Шпицберген мероприятия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса МИД России в среду заявил: "Все государства — участники Договора о Шпицбергене 1920 года должны быть заинтересованы в том, чтобы Шпицберген оставался архипелагом мира и добрососедства. В контексте же нынешнего курса НАТО на "сдерживание" России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген "под крыло" военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу Договора 1920 года. Не можем расценивать такую линию иначе как провокационную".

МИД России обратил внимание на повестку дня семинара НАТО, в которой значится обсуждение взаимосвязи между геополитикой и будущим Арктики: "В арктическом регионе нет таких проблем, решение которых требовало бы участия НАТО, а тем более военных рецептов. Нагнетание напряженности не отвечает долгосрочным интересам стран Севера Европы, ослабляет, а не укрепляет их безопасность".

Шпицбергенский трактат 1920 года определяет архипелаг суверенной норвежской территорией, однако более 50 стран — участников договора имеют право пользоваться ресурсами архипелага и его территориальными водами.

Чем Шпицберген (древнерусское название — Грумант) привлекает и консолидирует НАТО и может ли этот холодный архипелаг стать горячей точкой?

Непростая ситуация

Милитаризация угрожает Арктике в целом, потому что богатые углеводородами и прочими дарами природы шельф и акватория Северного Ледовитого океана окончательно не разграничены. Многие страны имеют виды на крупные арктические месторождения и ведут пограничные споры.

Россия и Канада выступают за секторальный раздел Арктики (разграничение арктических владений приполярных стран по меридианам от крайних точек их побережья до полюса). США считают, что странам принадлежат только их 12-мильные зоны вдоль побережья, то есть Северный полюс, Ледовитый океан и даже Севморпуть — интернациональное достояние. Есть и другие варианты разграничений.

Ситуация со Шпицбергеном еще затейливее. На карте фламандского картографа и географа Герарда Меркатора, изданной в 1569 году, на месте современного Шпицбергена изображены семь островов под названием "Святые русские". На этих островах и ранее, и позднее проживали русские поморы. Впоследствии Шпицберген контролировали Нидерланды, Англия, Дания.

По соглашению 1872 года Шпицберген не находился в исключительном владении какого-либо государства. В начале XX века на архипелаге нашли каменный уголь (10 миллиардов тонн, около 20 процентов от всех российских запасов), что вызвало интерес России, США, Великобритании, Норвегии, Голландии.

По договору, подписанному в Париже в 1920 году Соединенными Штатами, Великобританией, Норвегией, Данией, Францией, Италией, Швецией, Нидерландами и Японией, за Шпицбергеном закреплен статус демилитаризованной зоны, не позволяющий использовать архипелаг в военных целях. СССР официально присоединился к Парижскому договору 7 мая 1935 года.

Норвежский парламент в резолюции от 15 февраля 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1931 года на архипелаге ведет добычу угля отечественное предприятие "Арктикуголь" (на сегодня — один действующий рудник в Баренцбурге). Большие запасы углеводородного сырья скрыты в шельфовой зоне архипелага.

Норвегия в 1977 году установила 200-мильную охранную экономическую зону вокруг Шпицбергена, что не устроило нашу страну. Вся восточная часть 200-мильной зоны пришлась на акватории, которые Россия считает своими (согласно секторальному разграничению Арктики). В итоге спорный участок страны поделили пополам. А противоречия остались.

Дискриминация Рогозина

Военно-политическая температура на Шпицбергене заметно повысилась в апреле 2015 года, когда под предлогом украинского кризиса Министерство иностранных дел Норвегии выразило возмущение российскому посольству в Осло из-за приезда на Шпицберген "отвечающего за оборонный сектор" заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина.

Норвегия также обозначила намерение усилить "меры, касающиеся въезда на Шпицберген". Между тем Дмитрий Рогозин всегда выступал за мирную Арктику, прибыл в российский поселок Баренцбург гражданским рейсом, а не на боевом корабле Северного флота.

Теперь на архипелаге планируется мероприятие НАТО. Налицо двойные стандарты отношения к официальным лицам (отвечающим за оборону), явная дискриминация российского вице-премьера и откровенное желание ряда государств получить военные преимущества в территориальных спорах.

В котле арктических противоречий кипят межгосударственные страсти Арктического совета (восемь стран), Совета Баренцево-Евроарктического региона (шесть стран-членов и девять стран-наблюдателей), Северного совета (восемь стран), Комиссии европейских сообществ.

Кроме признанных арктических стран (США, Канады, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, России), на собственный сектор в Арктике претендуют еще 13 государств: Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония и Япония. Наземную базу на Шпицбергене, собственный ледокол и планы в Арктике имеет Китай.

Заметим, большинство арктических стран и претендентов имеют на Крайнем Севере военный потенциал, несопоставимый с российским.

Возможно, поэтому все споры носят пока исключительно мирный, дискуссионный характер.

Привлечение в качестве межгосударственного арбитра НАТО, как и вовлечение в альянс нейтральных стран Северной Европы, может привести к необратимому обострению противоречий в Арктике и силовым сценариям.

Очевидно, что это недопустимо: Шпицберген должен остаться демилитаризованной зоной, свободной от любых структур и мероприятий Североатлантического альянса.