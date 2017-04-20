В Литве на границе с Россией нашли противопехотную мину

ВИЛЬНЮС, 20 апр — РИА Новости. Противопехотная мина времен Второй мировой войны обнаружена на берегу Немана в Литве недалеко от границы с Россией, сообщила в четверг служба охраны госграниц.

Как передает агентство Sputnik Литва, в среду к пограничникам заставы Плашкяй с информацией о найденной ржавой мине обратился рыбак. Мина находилась на берегу реки Неман, недалеко от границы с Калининградской областью.

Саперы установили, что это противопехотная мина Второй мировой войны POMZ1. Боеприпас был уничтожен на месте.

За 2017 год местные жители уже шестой раз сообщают пограничникам о найденных боеприпасах. В прошлом году в общей сложности было зарегистрировано 23 случая нахождения боеприпасов: из них 14 раз опасные снаряды были найдены на границе с Россией, четыре раза — на границе с Белоруссией, три раза внутри страны и дважды — на берегу моря.