Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не одобрила довольно резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совете Безопасности и довела свою позицию до главы МИД РФ.

В четверг на заседании научно-экспертного совета заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян критически высказался о выступлении Сафронкова.

"Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности, сказал какие-то слова, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, скажет — ну можно так себя вести?", — обратился Авакьян к участникам заседания совета.

В ответ Матвиенко заявила, что разделяет мнение ученого и донесла свою позицию до министра иностранных дел РФ. "Я сказала (Сергею) Лаврову свою точку зрения. Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы", — заявила председатель Совета Федерации.

"(Позиция) абсолютно такая же", — подтвердила Матвиенко в ответ на заявление Авакьяна.