США потеряют мировую гегемонию из-за конфликта в Сирии, считает Ахмадинежад

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кризис в Сирии приведет к крушению мировой гегемонии США, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, намеренный участвовать в выборах президента страны.

Ранее Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата для участия в 12-х по счету президентских выборах в Иране, проведение которых запланировано на середину мая. Однако в данный момент Ахмадинежад ждет одобрения его кандидатуры со стороны Совета стражей конституции, что позволит ему участвовать в выборах.

"Я думаю, мистер (президент США Дональд) Трамп выбрал путь войны, несмотря на данные своему народу обещания. Я говорил ранее и повторяю вновь: эта война непременно приведет к падению гегемонии США в мире. Уверен, этому есть много причин, о которых я расскажу в другое время", — заявил Ахмадинежад в интервью телеканалу Euronews, комментируя ракетный удар, нанесенный США по авиабазе в Сирии 4 апреля.

Ранее он отмечал, что не видит в ударе США никакой угрозы Ирану.

Ахмадинежад также считает, что США, РФ, Саудовской Аравии, Турции и Ирану необходимо объединить усилия для обеспечения безопасности и мира в Сирии.

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.