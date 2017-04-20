В белорусском цирке рассказали о несчастном случае с российской гимнасткой

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас рассказал в четверг в интервью радио Sputnik Беларусь подробности о падении во время выступления гимнастки из России Марии Сюльгиной.

Несчастный случай в Белгосцирке произошел в среду. Во время исполнения номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" с высоты упала гимнастка. Как отмечали очевидцы, у артистки соскользнули руки во время перехвата, она упала примерно с высоты третьего этажа. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в больницу скорой помощи. В четверг представитель пресс-службы цирка сообщил РИА Новости, что у артистки сломана рука и легкое сотрясение мозга, ведется внутренне расследование.

"Она сгруппировалась. Это видно в замедленной съемке, как она падает. Поэтому она приземлилась очень удачно. Я думаю, на арене в качестве зрительницы мы ее увидим буквально через пару дней, а так косточка должна срастись, и дальше она опять будет готова к работе", — сказал Григалюнас.

Худрук цирка отметил, что все цирковые номера и трюки продумываются до мелочей, и артисты вряд ли будут делать то, что действительно опасно для их жизни. В данном случае у артистки просто выскользнула рука, к сожалению, в воздушной гимнастике такое бывает.

"В данном случае проводится и внутреннее, и внешнее расследование, так происходит всегда. Все аппараты, все что есть, имеет паспорта и сертификаты, артисты прошли инструктаж по технике безопасности. Это специфический инструктаж, связанный с воздухом. Все это есть в документах, поэтому, это случай, такое бывает, и вроде бы никто не виноват", — добавил Григалюнас.

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