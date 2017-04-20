Украина подала иск против российской авиакомпании за полеты в Крым

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Украинская прокуратура подала иск к российской авиакомпании о взыскании более 370 тысяч долларов за использование воздушного пространства в районе Крыма.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной республики Крым, которая продолжила функционировать на Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в Киеве. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

"Установлено, что российской авиакомпанией, вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации 1981 года, Многостороннему соглашению об уплате маршрутных сборов и Воздушному кодексу Украины, не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", — говорится в сообщении.

Указывается, что российской компании, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым, предъявлен иск о взыскании более 10 миллионов гривен. При этом название компании в сообщении не уточняется.

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