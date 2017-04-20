Вандал извинился за осквернение памятника советским воинам в Будапеште

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из молодых людей, обливших желтой красой памятник советским воинам-освободителям в Будапеште, извинился за свой поступок.

Видеозапись с извинениями на венгерском и английском языках опубликована на YouTube. Сначала в кадре появляется говорящий по-русски молодой человек, представившийся как Магомет из Грозного, и рассказывает, что вместе с друзьями смог найти вандала.

"Мы вчера провели мероприятия розыскные, был найден данный гражданин, была проведена с ним беседа разъяснительная, после чего он согласился извиниться перед всеми, кого он оскорбил или обидел своим поступком", — пояснил Магомет.

После этого зрителям показывают сидящего рядом с ним парня с дредами и бородой.

"Привет, друзья. Это мои искренние извинения всем, кого я обидел этим действием. Мне очень жаль, что это случилось", — говорит он.

По его словам, он всегда предпочитал ненасильственные методы борьбы против притеснения и во имя мира и любви ради всех людей, будь то русский или венгр.

"Я не хотел, чтобы кто-то подумал что-то плохое. То, чего я правда хочу — это чтобы мы объединились во имя мира и любви и сделали этот мир лучше. Спасибо за понимание", — добавил молодой человек.

Монумент советским воинам на центральной площади Будапешта в понедельник забросали шариками с краской, при этом вандалы транслировали свои действия в Facebook. Памятник быстро отмыли от краски, злоумышленников оштрафовали.

Монумент был установлен в Будапеште в 1945 году.