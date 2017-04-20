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В мире

Новое искушение Тиллерсона: Exxon просится в Россию, несмотря на санкции

16:0320.04.2017
(обновлено: 16:04 20.04.2017)
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© AP Photo / LM OteroРекс Тиллерсон на ежегодном собрании акционеров Exxon Mobil в 2008 годуРекс Тиллерсон на ежегодном собрании акционеров Exxon Mobil в 2008 году
© AP Photo / LM Otero

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil обратился в Министерство финансов США с просьбой разрешить ему в порядке исключения реализацию ряда совместных с "Роснефтью" проектов в России — невзирая на санкции. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на собственные неназванные источники информации.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Тиллерсон использовал псевдоним в почте для оперативного управления в Exxon

Особую пикантность этой ситуации придает то обстоятельство, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон в недавнем прошлом — многолетний глава Exxon Mobil, награжденный российским орденом Дружбы за участие в разработке нефтяных месторождений на арктическом шельфе и в Сибири, и, по сообщениям западных СМИ, личный друг главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Правда, как уточняет The Wall Street Journal, неизвестно, был ли запрос в Минфин отправлен до того, как Тиллерсон возглавил Государственный департамент США.

© AFP 2017 / Nicholas KammРекс Тиллерсон во время принятия присяги в Белом доме в Вашингтоне, США. 1 февраля 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Рекс Тиллерсон во время принятия присяги в Белом доме в Вашингтоне, США. 1 февраля 2017

От Карского моря до Черного

В 2012 году Exxon Mobil и "Роснефть" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предоставляющее американской компании доступ к разведке запасов нефти в акватории российской Арктики, право на бурение по новой технологии в Сибири и разрешение на разведочное бурение на черноморском шельфе. Два года спустя, в сентябре 2014-го, по результатам бурения скважины "Университетская-1" в Карском море партнеры открыли новое месторождение на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1, которое назвали Победа.

Как раз в то время Соединенные Штаты ввели против России санкции из-за присоединения Крыма. Глава Exxon Рекс Тиллерсон попросил Минфин и чиновников из администрации президента Барака Обамы разрешить компании закончить работы, мотивируя это тем, что бросать незавершенную скважину небезопасно. Разрешение было получено, и через месяц, закончив бурение, американцы вышли из проекта.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
СМИ узнали, что Exxon Mobil потеряла письма Тиллерсона под псевдонимом

В то время Тиллерсон активно выступал против антироссийских санкций, заявляя, что в качестве инструмента давления они, как правило, неэффективны и приносят "очень большой сопутствующий ущерб". В 2015 году Exxon Mobil сообщила, что ее потенциальные убытки от приостановки деятельности в совместном предприятии с "Роснефтью" могут достичь одного миллиарда долларов, напоминает Ассошиэйтед Пресс, которое так же, как и WSJ, ссылается на анонимные источники.

При этом издание не упустило случая напомнить, что в процессе утверждения на этот пост Тиллерсон под присягой заявлял, что ни он, ни его бывшая компания никогда и никак не занимались лоббированием против антироссийских санкций.

© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель совета директоров компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон на церемонии подписания соглашения между "Роснефтью" и ExxonMobil. 2012 год
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель совета директоров компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон на церемонии подписания соглашения между "Роснефтью" и ExxonMobil. 2012 год

В 2015-2016 годах Exxon дважды получала от Минфина специальную лицензию на "ограниченные административные действия" в рамках партнерства с "Роснефтью", поскольку санкции, введенные США в отношении России, напрямую касаются этой российской компании. Американским компаниям запрещено передавать "Роснефти" технологии и заниматься совместной с ней деятельностью в Арктике, Сибири и на Черном море — в то время как именно в этих районах требуется применение ультрасовременных методов бурения.

Лакомые куски

Основная цель Exxon Mobil сейчас — получить разрешение на бурение в российском секторе Черного моря, поскольку ее права на деятельность в этом регионе истекают, и, не пробурив разведочную скважину в нынешнем году, она рискует потерять концессию, утверждает Foreign Policy.

Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil. Архивное фото
© AP Photo / Reed Saxon
Слушания по иску Exxon Mobil к России по налоговому спору начнутся весной

По мнению журнала, компания действует на опережение и готова работать себе в убыток, чтобы только сохранить за собой права концессионера. Дело в том, что реализация глубоководных проектов выгодна лишь при относительно высокой, не ниже 70 долларов за баррель, цене на нефть, тогда как сейчас она находится у отметки 50 долларов за баррель. Не исключено, что ее интерес подхлестнули недавние заявления Игоря Сечина, который сообщил, что "Роснефть" в этом году начнет бурение в Черном море, в 2018-м — в Баренцевом, а в 2019 году будет проводить бурение в Карском море, причем именно в рамках партнерства с американской Exxon.

Другой важнейший фактор, заставляющий бизнесменов торопиться, — конкуренция. Издания указывают на то, что ЕС рассматривает ходатайства ряда европейских нефтяных компаний, таких как итальянская Eni SpA и норвежская Statoil ASA, которые также нацелились на российскую нефть в Баренцевом и Черном морях и просят разрешить им работать в России, несмотря на санкции.

Кроме того, Exxon продолжает свою деятельность в районе Сахалина, на который американские санкции не распространяются.

© AP Photo / Matthew Brown, File Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
© AP Photo / Matthew Brown, File
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil

Мишень — Тиллерсон?

Просьба Exxon Mobil разрешить ей работать в российских регионах, подпавших под американские санкции, будет тщательно изучаться на Капитолийском холме. Особо пристальное внимание конгрессменов привлечет район Черного моря, утверждает WSJ. Дело в том, что как раз в это время парламентарии обсуждают ужесточение санкций против России за ее якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы в США и расследуют российские связи окружения президента Дональда Трампа.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Госдеп: Путин и Тиллерсон признали низкий уровень доверия между странами

Сообщения об обращении Exxon в Минфин США появились сразу же в нескольких изданиях, и все они ссылаются на собственные анонимные источники, при том что само обращение, если оно и имело место, могло быть направлено еще в прошлом году. Ни одному изданию не удалось получить официальные комментарии ни Минфина, ни Госдепартамента, ни Exxon Mobil.

Одновременно Ассошиэйтед Пресс распространило информацию о том, что одним из крупнейших спонсоров инаугурации президента Трампа стала венесуэльская компания PDVSA, которая через свою американскую "дочку" Citgo сделала взнос в полмиллиона долларов. Тут же несколько сенаторов США обратились в Минфин с письмом, в котором выразили свою обеспокоенность тем, что за Каракасом может стоять Москва, поскольку "Роснефть", возможно, контролирует венесуэльскую нефтяную компанию.

Такие совпадения создают впечатление очередной спланированной акции, нацеленной на Трампа и его окружение, которых оппозиционные им СМИ, конгрессмены и спецслужбы вот уже несколько месяцев безуспешно пытаются уличить в порочащих связях с Москвой.

На сей раз ситуация действительно непростая. Государственный департамент, который возглавляет Рекс Тиллерсон, относится к числу агентов правительства, наделенных правом выносить свое заключение по обращению Exxon Mobil. В то же время сам Тиллерсон, вступив в должность госсекретаря, объявил, что на два года самоустраняется от любых дел в корпорации. Кроме того, он обязался никоим образом не принимать участия в принятии каких-либо решений, связанных с Exxon Mobil.

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