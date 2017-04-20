В Черногории возможны провокации в отношении россиян, считают в МИД

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Черногории складывается неблагоприятная для россиян обстановка, возможны провокации в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии", — говорится в ее ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США", — отметила она.

Дипломат добавила, что насаждение русофобии — всецело на совести политических деятелей страны Черногории.

"В данном контексте недавнее решение Подгорицы о продлении безвизового пребывания наших соотечественников до 90 дней является уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России. Призываем российских граждан учитывать эти обстоятельства", — сказала Захарова.