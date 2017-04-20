"Бесполезно упрямиться": Фийон назвал Крым российской территорией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из претендентов на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон назвал Крым "исторически российской территорией".
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Рецепт от Фийона
В интервью газете Figaro Фийон заявил, что Москва никогда не откажется от полуострова.
"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", — сказал кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы".
По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо учитывать два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.
По его мнению, ситуацию с Крымом необходимо решать в рамках специальной международной конференции под эгидой ООН.
Вопроса о статусе полуострова Фийон касался и ранее. Так, например, во время предвыборных дебатов он заявил о праве народов на самоопределение.
"Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой", — отмечал политик.
Он также сравнил ситуацию вокруг Крыма с судьбой Косово, независимость которого страны Запада признали, несмотря на протесты Сербии.
Что говорят о Крыме другие фавориты гонки
Макрон неоднократно высказывался за проведение "настоящей европейской политики", которая, по его мнению, подразумевает "независимую" позицию в отношении Москвы.
Комментируя антироссийские санкции, Макрон заявил о необходимости сохранить ограничения, которые могут быть сняты только по мере "выполнения Россией своих обязательств" в отношении конфликтов на Украине и в Сирии.
Его поддерживает и кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон.
Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, в свою очередь, уверена, что Париж должен признать российский статус Крыма.
"Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России", — заявила Ле Пен на прошлой неделе в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"В прошлом веке Европа слишком много страдала из-за пограничных споров, чтобы снова подстрекать народы друг против друга в их собственных делах. Поэтому если возникает проблема границ, верно давайте спросим, кто заинтересован", — добавила кандидат от "Национального фронта".
Руководитель движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который также входит в число фаворитов президентских выборов, выступает за проведение конференции, с участием всех заинтересованных сторон.
"Где начинается граница Украины — у берега Крыма или перед полуостровом, — я не знаю этого", — объясняет свою позицию политик.
В целом, Меланшон занимает достаточно пророссийскую позицию по многим вопросам. По его словам, Москва способна сыграть позитивную роль в Сирии, если сосредоточит свои усилия на поддержке светских сил.
Шансы Меланшона на успех во многом зависят от Амона — программы двух кандидатов достаточно сильно похожи и каждый из них может "оттянуть" себе часть голосов избирателей.
Чья возьмет
Так, согласно последнему опросу избирателей, который провела 18-19 апреля социологическая компания Harris Interactive, во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен. Двадцать третьего апреля за бывшего министра экономики готовы отдать свои голоса 25 процентов французов, а за лидера "Национального фронта" — 22 процента избирателей.
Третье место разделили Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон — по 19 процентов голосов.
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