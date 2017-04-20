МИД о претензиях США к Ирану: "в огороде бузина, а в Киеве - дядька"

ГААГА, 20 апр — РИА Новости. Претензии США к тому, как выполняется ядерная сделка по Ирану, неуместны, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил в среду власти Ирана в спонсировании терроризма, а также подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана.

"У меня такое ощущение, что он высказался на тему "в огороде бузина, а в Киеве — дядька". Надо эти вещи разделять все-таки. Терроризм и ядерная сделка ничего общего между собой не имеют. Это во-первых", — сказал российский дипломат

"Во-вторых, если сделка не работает, то нужно предъявить конкретные претензии к тому, как она функционирует. Американцы это сделать не могут. МАГАТЭ, независимый участник этого процесса, подтверждает, что иранцы все выполняют. Поэтому какие-то претензии здесь неуместны, мне кажется", — подчеркнул Ульянов.