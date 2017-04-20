СМИ узнали, как бывшего агента ЦРУ заставляют дать показания властям Италии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывшую сотрудницу Центрального разведывательного управления США Сабрину де Соузу, участвовавшую в похищении имама миланской мечети Абу Омара в 2003 году и отпущенную на свободу, могут принудить свидетельствовать перед итальянскими законодателями по делу о секретной программе ЦРУ "по передаче преступников" времен бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, передает телеканал Fox News.
Президент Италии Серджо Маттарелла частично помиловал де Соузу, которая ранее была задержана в Португалии, и подписал указ о сокращении ей срока наказания на год. О том, что де Соуза вышла на свободу, стало известно в марте.
Де Соуза заявила, что, несмотря на смягчение ее наказания, ее могут принудить дать показания, и ее показания могут "нанести значительный ущерб", передает телеканал. "Итальянский Комитет по надзору за разведкой связался с моим адвокатом в Италии и попросил, чтобы я приехала и дала показания по операции ЦРУ", — приводит телеканал слова де Соузы. Она добавила, что "несколько членов (комитета) настаивали на том, чтобы итальянские разведывательные службы обнародовали и рассекретили связанные с этим делом документы".
Она сообщила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу, который в четверг встречается с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, с персональной просьбой урегулировать ситуацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России