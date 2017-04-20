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В мире

СМИ узнали, как бывшего агента ЦРУ заставляют дать показания властям Италии

13:5620.04.2017
(обновлено: 14:00 20.04.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фотоШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывшую сотрудницу Центрального разведывательного управления США Сабрину де Соузу, участвовавшую в похищении имама миланской мечети Абу Омара в 2003 году и отпущенную на свободу, могут принудить свидетельствовать перед итальянскими законодателями по делу о секретной программе ЦРУ "по передаче преступников" времен бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, передает телеканал Fox News.

Здание ЦРУ. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Ранее сообщалось, что подозревавшегося в связях с "Аль-Каидой"* Омара в феврале 2003 года в Милане задержали агенты ЦРУ и вывезли на базу ВВС США в итальянском городе Авиано. Оттуда имам был тайно переправлен через Германию в одну из тюрем Египта, где подвергся пыткам. В июле 2006 года прокуратура Милана потребовала экстрадиции всех агентов ЦРУ, причастных к данному делу. Их объявили в международный розыск, однако Вашингтон отказался выполнять требование итальянских правоохранителей об экстрадиции. В 2010 году миланский суд заочно приговорил 23 сотрудников ЦРУ к тюремному заключению.

Президент Италии Серджо Маттарелла частично помиловал де Соузу, которая ранее была задержана в Португалии, и подписал указ о сокращении ей срока наказания на год. О том, что де Соуза вышла на свободу, стало известно в марте.

Де Соуза заявила, что, несмотря на смягчение ее наказания, ее могут принудить дать показания, и ее показания могут "нанести значительный ущерб", передает телеканал. "Итальянский Комитет по надзору за разведкой связался с моим адвокатом в Италии и попросил, чтобы я приехала и дала показания по операции ЦРУ", — приводит телеканал слова де Соузы. Она добавила, что "несколько членов (комитета) настаивали на том, чтобы итальянские разведывательные службы обнародовали и рассекретили связанные с этим делом документы".

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Как передает телеканал, доставка Омара в Египет была произведена согласно программе Буша "по доставке преступников". Де Соуза заявила, что доказательства были неубедительны и что Омара отпустили, но она "все еще живет в юридическом кошмаре". "Я думаю, что это нанесет вред обеим странам, потому что сейчас Италия… провозгласила государственной тайной все итальянское, а в США все засекречено", — сказала экс-агент ЦРУ.

Она сообщила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу, который в четверг встречается с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, с персональной просьбой урегулировать ситуацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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