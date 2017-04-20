Американец подал в суд на компанию, заподозрив ее в слежке через наушники

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Житель Чикаго Кайл Зак подал иск против компании Bose, обвинив производителя наушников в сборе информации о клиентах без их согласия, сообщает издание Fortune.

По мнению Зака, компания собирает информацию об аудиозаписях, которые прослушивают пользователи беспроводных наушников, установившие приложение Bose Connec. Производитель создает досье на клиентов, которое потом передает другим компаниям.

"На самом деле, чья-либо личная подборка аудиозаписей — в том числе музыка, радиопередачи, подкасты и лекции — представляют невероятный объем данных о его или ее личности, поведении, политических взглядах и самовосприятии", — говорится в тексте иска.

Американец обвиняет производителя гаджетов в нарушении закона о защите личной информации и требует компенсацию в более чем пять миллионов долларов, не указывая, однако, какой именно ущерб ему был нанесен.

По информации издания, беспроводные наушники производства Bose пользуются большой популярностью. Стоимость пары может достигать 350 долларов. Использовать наушники можно и без установки приложения, подключив их с помощью Bluetooth.

Компания не была доступна для комментария.