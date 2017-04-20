В СЖР назвали абсурдным решение СБУ запретить въезд в страну Ашоту Джазояну

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов назвал абсурдным решение СБ Украины запретить на три года въезд в страну секретарю СЖР Ашоту Джазояну; по его словам, Джазоян никогда не был инициатором каких-либо действий, которые бы усиливали вражду между странами, наоборот, он является автором многих проектов, способствующих объединению народов.

Ранее пресс-служба Независимого медиапрофсоюза Украины сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны сроком на три года секретарю СЖР Джазояну из-за его визитов в Крым. Подтверждением этой информации от СБУ РИА Новости пока не располагает.

"Я просто не могу понять смысла такого решения, потому что Ашот Джазоян известен как человек, желающий всем помочь, он автор очень многих проектов, например, ежегодная встреча журналистов в Эрмитаже, когда молодые люди, будущие журналисты из разных стран приезжают, чтобы обменяться мнениями, обсуждают, как сделать так, чтобы доверие не покидало мир, чтобы можно было людям разных религий, разных национальностей находить общий язык", — сказал РИА Новости Богданов.

Кроме того, добавил он, Джазоян "добивается бесплатной учебы журналистов из стран бывшего Советского союза в Москве".

"Я никогда не видел и ни разу не слышал, чтобы Ашот был инициатором каких-либо действий, которые бы усиливали вражду, чтоб он участвовал в информационной войне. По событиям в Украине он участвовал в переговорах в Вене, которые ОБСЕ устраивает, и в этих переговорах он очень много посвящает времени тому, чтобы молодые люди с Украины, из Крыма, из России снимали фильмы о понимании друг друга, желании помочь друг другу и когда надо спасти кого-то. Поэтому для меня это крайне непонятное решение, абсурдное даже с точки зрения интересов властей Украины", — подчеркнул глава СЖР.