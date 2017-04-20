Во Франции подозреваемые в подготовке теракта решили хранить молчание

Сотрудники полиции на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта в Марселе, Франция. 18 апреля 2017

Сотрудники полиции на месте задержания двух подозреваемых в подготовке теракта в Марселе, Франция. 18 апреля 2017

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Задержанные во французском городе Марсель по подозрению в подготовке теракта отказались отвечать на вопросы следствия, передает телеканал BFMTV.

Утром во вторник в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе президентской гонки.

По данным телеканала, подозреваемые приняли решение использовать свое право хранить молчание. Кроме того, они не пользуются услугами адвоката.

Двое молодых людей — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Баур — были известны французским спецслужбам. При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Были также изъяты не менее трех килограммов взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.