Во Франции подозреваемые в подготовке теракта решили хранить молчание

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Задержанные во французском городе Марсель по подозрению в подготовке теракта отказались отвечать на вопросы следствия, передает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, подозреваемые приняли решение использовать свое право хранить молчание. Кроме того, они не пользуются услугами адвоката.
Двое молодых людей — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Баур — были известны французским спецслужбам. При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Были также изъяты не менее трех килограммов взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.