Премьер Грузии: конфликт с Абхазией и Южной Осетией нужно решать мирно

ТБИЛИСИ, 20 апр — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что конфликт с Абхазией и Южной Осетией должен быть разрешен исключительно мирным путем, но при содействии США, НАТО и Евросоюза.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Во вторник в Абхазию с двухдневным рабочим визитом прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, он провел переговоры с президентом республики.

"Наше видение — это урегулирование конфликтов мирным путем в рамках международно признанных границ, путем уважения суверенитета и территориальной целостности и при содействии стратегических партнеров, в том числе США, НАТО и ЕС", — заявил премьер, выступая в Тбилиси на международном форуме по безопасности в регионе Южного Кавказа.

Ранее представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.