Порошенко: ни один президент США не признает воссоединение Крыма с Россией

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко считает, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, при этом, по его мнению, Вашингтон не сможет поддерживать статус глобальной державы без четкой позиции по Украине.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", — сказал Порошенко в интервью Sky News, выдержки из которого приводятся на сайте украинского президента в четверг.

Он отметил, что в течение длительного времени обе американские партии — демократов и республиканцев — поддерживали Украину. "Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", — считает президент.