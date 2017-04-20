Олег Скрипка предложил "отправить в гетто" тех, кто не выучил украинский

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что живущие на Украине люди должны разговаривать только на украинском языке, пишет "Украинская правда".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них", — сказал Скрипка.

По его словам, если граждане страны не владеют украинским, они могут искать работу в других странах.

В прошлом месяце Скрипка представил обновленную версию гимна Организации украинских националистов* "Мы родились в великое время". По его словам, с этой песней строилась "соборность украинского государства". Гимн может стать официальным маршем Вооруженных сил Украины.

*Организация запрещена на территории РФ

