От позиции США по иранской сделке зависит ее выполнение, считает Воронков

ВЕНА, 20 апр — РИА Новости. Позиция нынешней администрации США по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет обуславливать дальнейший ход реализации договоренностей, подтвержденных этим документом, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

Он напомнил, что 25 апреля предстоит очередное заседание Совместной комиссии по СВПД. "Ясно, что от того, какой будет американская позиция на этом заседании и в дальнейшем в отношении СВПД, готова ли американская сторона продолжать, как это было прежде, выполнять взятые на себя обязательства, зависит и устойчивость соглашения, и продвижение вперед по пути его выполнения", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Россия по-прежнему является твердым приверженцем этого документа, "так как он не только доказал, что он работоспособен". "Он был построен на широком компромиссе и учете позиций всех сторон. Разрушение такого инструмента не добавит стабильности как в регионе, так и в глобальном измерении", — уверен российский дипломат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду заявил, что СВПД потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. В свою очередь, замглавы МИД Ирана Казем Саджадпур заявил, что страна соблюдает свои обязательства.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.