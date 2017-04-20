От позиции США по иранской сделке зависит ее выполнение, считает Воронков

ВЕНА, 20 апр — РИА Новости. Позиция нынешней администрации США по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет обуславливать дальнейший ход реализации договоренностей, подтвержденных этим документом, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.
Он добавил, что Россия по-прежнему является твердым приверженцем этого документа, "так как он не только доказал, что он работоспособен". "Он был построен на широком компромиссе и учете позиций всех сторон. Разрушение такого инструмента не добавит стабильности как в регионе, так и в глобальном измерении", — уверен российский дипломат.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.