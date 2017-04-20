Порошенко заявил, что в Донбассе идет "настоящая война"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт в Донбассе "замороженным". По его мнению, в регионе идет "настоящая горячая война".

Отсутствие серьезного прогресса в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта дало некоторым экспертам называть его "замороженным". При этом ранее опасения о возможном замораживании конфликта высказали представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе — ред.) "замороженным конфликтом"… Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война", — цитирует пресс-служба Порошенко его слова из интервью британскому телеканалу Sky News.

Порошенко напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.