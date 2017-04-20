Трамп заявил о намерении посетить Филиппины

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Филиппины в ноябре текущего года для участия в саммите АСЕАН, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на посла страны в США Марсиано Пэйнора.

"Президент (Дональд) Трамп, когда президент (Родриго) Дутерте поздравлял его в телефонном разговоре, уже подтвердил, что он приедет в ноябре. По меньшей мере устно он заявил, что приедет", — цитирует телеканал слова Пэйнора.

В декабре между Трампом и Дутерте состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний поздравил будущего президента США с победой на выборах. Ранее стало известно, что в ходе беседы Трамп одобрил действия президента Филиппин в борьбе с наркоторговлей в стране и пригласил его посетить Белый дом в 2017 году.