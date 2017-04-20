В Кремле опровергли сообщения о попытках интеграции ДНР и ЛНР в Россию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, публикации о подобном плане Кремля наивны и примитивны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос о том, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков ответил: "План один — добиться выполнения минских договоренностей".
Пресс-секретарь президента заявил, что Россия вместе с партнерами по нормандской четверке старается оказать все возможное влияние, чтобы помочь Киеву самому найти выход из ситуации, которая сложилась после гражданской войны и силового переворота три года назад.
Песков также подчеркнул, что вопрос ДНР и ЛНР является внутриукраинской проблемой.