В Кремле опровергли сообщения о попытках интеграции ДНР и ЛНР в Россию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, публикации о подобном плане Кремля наивны и примитивны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом", — сказал Песков, комментируя публикацию о том, что якобы у Кремля есть план, который предполагает отделение ДНР и ЛНР от Украины.

На вопрос о том, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков ответил: "План один — добиться выполнения минских договоренностей".

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия вместе с партнерами по нормандской четверке старается оказать все возможное влияние, чтобы помочь Киеву самому найти выход из ситуации, которая сложилась после гражданской войны и силового переворота три года назад.

Песков также подчеркнул, что вопрос ДНР и ЛНР является внутриукраинской проблемой.