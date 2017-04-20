В МИД возмущены попыткой осквернить памятник генералу Ватутину в Киеве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва возмущена попыткой осквернения в Киеве памятника генералу Николаю Ватутину, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
"Вызывает особое возмущение, что подобная акция произошла в канун Дня Победы. Уверены, что, несмотря на все потуги нынешнего режима, 9 Мая остается великим праздником и для миллионов жителей Украины. Призываем украинские власти предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы", — подчеркивает российское министерство.