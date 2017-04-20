В МИД возмущены попыткой осквернить памятник генералу Ватутину в Киеве

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Москва возмущена попыткой осквернения в Киеве памятника генералу Николаю Ватутину, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

В распространенном в четверг сообщении МИД РФ говорится, что 19 апреля группа национал-радикалов из так называемого украинского Национального корпуса попыталась осквернить памятник Ватутину, установленный на его могиле в центре Киева.

"Вызывает особое возмущение, что подобная акция произошла в канун Дня Победы. Уверены, что, несмотря на все потуги нынешнего режима, 9 Мая остается великим праздником и для миллионов жителей Украины. Призываем украинские власти предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы", — подчеркивает российское министерство.